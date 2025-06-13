Tire'de İşçiler Yol Güvenliği İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Tire'de İşçiler Yol Güvenliği İçin Eylem Yaptı

Tire\'de İşçiler Yol Güvenliği İçin Eylem Yaptı
13.06.2025 19:38
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Tire'de kaza sonrası işçiler, yolun bölünmesi talebiyle eylem yaptı, 1 işçi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası sonrasında işçiler ve yöneticiler eylem yaptı. Kaza noktasında bir araya gelen işçiler ve yöneticiler, Tire- Torbalı Karayolu'nu trafiğe kapattı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) 2 No'lu giriş kapısı yakınında önceki sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sanayi bölgesindeki işine gitmekte olan Mustafa Hüseyin Barış yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan Turgay Evcimik ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

20 yıl önce yapılan başvurulara rağmen 1 metre bölünmüş yol yapılmadığı ortaya çıktı. Kazanın ardından, 20 yıldır çözüm bekleyen yol sorununa dikkat çekmek isteyen TOSBİ çalışanları, aynı güzergahta akşam saatlerinde eylem düzenledi. Sanayi bölgesindeki 105 fabrikada çalışan binlerce işçiyi temsil eden katılımcılar, "Biz ölüme değil işimize gitmek istiyoruz" diyerek bölünmüş yol talebini yineledi.

"Can güvenliğimiz yok"

Eylemde işçiler adına konuşan Bekir Karıncalı, mesai arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "Her sabah, ailemizle vedalaşarak işe çıkan bizler için bu yol, burası ölüm yolu oldu. Yıllardır dile getiriyoruz ama duyan yok. Artık yeter. Biz sadece çalışmak ve evimize sağ salim dönmek istiyoruz. Tek şeritli, sinyalizasyonsuz bu yolda her gün ölümle burun burunayız. Bugün Mustafa Hüseyin Barış'ı anıyoruz, ama eğer bu yol yapılmazsa yarın bir başkasının adı anılacak. Buna razı değiliz" dedi.

"Yılda 24 kaza"

TOSBİ güzergahında her yıl ortalama 24 yaralanmalı ya da maddi hasarlı kaza yaşanıyor. Günde yaklaşık 2 bin 500, ayda ise 75 bin araca ev sahipliği yapan yolun hala çağdaş bir altyapıya kavuşmamış olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Karıncalı şöyle devam etti:

"Bu güzergahta halen sinyalizasyon yok, yol bölünmüş değil. Denetim yok. Bu şartlarda üretim yapmak, büyümek, insan gücünü korumak mümkün değil. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bu yol önce bölünmeli, sonra sürekli denetlenmeli. Bir 20 yıl daha beklemeye tahammülümüz kalmadı."

7 bin 500 çalışan bu yolu kullanıyor

Sanayiciler adına konuşan Metin Akdaş ise yaşanan acının yıllardır süren ihmallerin sonucu olduğunu öne sürdü. Akdaş, "Bu yol her geçen gün daha da riskli hale geliyor. Her sabah işe giden çalışanlarımız bir daha dönüp dönemeyeceklerini bilmiyor. Sanayi bölgesi olarak 2004 yılından bu yana Karayolları'na, onaylı proje çerçevesinde gerekli başvuruları defalarca yaptık. Ancak 20 yıldır tek bir metre bölünmüş yol yapılmadı. 7 bin 500 çalışanın ve 105 tesisin güvenli ulaşımı, hala dar ve kontrolsüz bir yoldan sağlanıyor" diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, çalışma arkadaşları Mustafa Hüseyin Barış anısına kazanın olduğu yere karanfiller bıraktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tire'de İşçiler Yol Güvenliği İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

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