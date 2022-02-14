Tirilye'de bilim, tarih, kültür ve sanat buluşması - Son Dakika

Mudanya'nın gelecek vizyonuna bilimin ışığında, proje demokrasisiyle karar veren Mudanya Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tirilye'de izlenecek yol haritasını masaya yatırmak için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yatırım dönemine giren Mudanya Belediyesi bu aşamada lokomotif olarak görülen Tirilye'de bilim, tarih, kültür ve sanat buluşması gerçekleştirdi. Tirilye Sanat Evi'nde düzenlenen Mudanya Belediyesi Kültür Danışma Kurulu toplantısı, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar Mithat Kırayoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı gündemi; Taş Mektep'te yapılacak Tirilye Kent Müzesi projesi, Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen'in çizimleriyle hayata geçirilmesi planlanan "1919-1923 Destan ve Onlar" Müzesi ve Mudanya'da kurulacak Bilimsel Dalış Okulu oldu. Toplantıya Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Nevin Özkan, İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen, ÇEKÜL Vakfı'ndan Faruk Göksu, Restoratör Mimar Feyza Aksoy katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Küllerinden ayağa kaldırdığımız, restorasyonunu tamamladığımız Taş Mektebimize şimdi sıra hayat vermeye geldi. Burada Taş Mektep'te yapılacak Tirilye Kent Müzesi projesinin sunumunu dinledik. Tirilyemiz için tasarladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Kamulaştırdığımız Girit Sokağının simgesi Tarihi Konak'ın restorasyonu için de hazırlıklar başladı. Konağın restorasyon projesinin sunuşunu Restoratör Mimar Feyza Aksoy'dan dinledik. Restorasyonun ardından tarihi konakta hayata geçirilecek Kurtuluş Savaşı Destanı müzesi hakkında da konuştuk. Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen'in çizimleriyle hayata geçirilmesi planlanan müze '1919-1923 Destan ve Onlar' başlığı altında tasarlanacak" dedi.

Mudanya'da gerçekleştirilen Deniz Çalıştayı'nın ardından Marmara Denizi'nin kirlenmesini engellemek ve korumak hedefiyle ilk bilimsel dalış merkezini kurmak için harekete geçtiklerini de kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Prof. Francesco Luigi Cinelli danışmanlığında hayata geçirilecek bilimsel dalış merkezi ve yaz okulu hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Tirilye'deki Taş Mektep'te kurulması planlanan merkezde, su altı arkeolojisi ve biyolojisi alanında Mudanya'da belirli bölgelerde deniz haritası çıkarılmasını amaçlıyoruz. Yeniden temiz bir Marmara için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA