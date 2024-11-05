Tırın Ters Gittiği Sanıldı - Son Dakika
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Yerel

Tırın Ters Gittiği Sanıldı

Tırın Ters Gittiği Sanıldı

Amasya'da bir tırın geri geliyormuş gibi görünmesi, yükle ilgili bir yanılsamaydı.

05.11.2024 13:00
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Amasya'da yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları şaşırttı. O tırın başka bir tırın üstünde olduğu ise yakınlaşıp sollama yapılınca anlaşıldı.

Amasya- Samsun karayolunda bir tırın gören vatandaşlar ters yönde üstlerine doğru geldiğini düşündü. O anları panikle cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan daha sonra tırın geri geri ilerlediğini gözlemledi. Gerçek ise sollama yapılınca fark edildi. Geri gider gibi görünen tırın kupası başka bir tır kupası ile birlikte çekicinin üstüne yüklenmiş halde ilerlemekteydi.

"Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Tehlike görünmüyor"

Görüntüleri izleyen Amasya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, yollarda vatandaşların bazen bu şekilde yanıldıkları durumlarla karşılaşabileceklerini belirti. Çapkın, "Tır ters yüklendiği için geri gidiyor gibi görünüyor. Sollandığı zaman dorsenin üzerinde olduğu anlaşılıyor. Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Şerit ihlali yada tehlike görünmüyor. Taşınan aracın istikameti ters olduğu için vatandaşlar şaşırıyor. Çok nadir görüldüğü için tuhaflarına gidebilir. Bunlar gayet normal" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tırın Ters Gittiği Sanıldı - Son Dakika

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