Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı

11.04.2022 16:48
Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın marka kent Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan Efeler Belediyesi Tırmanma Duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı.

Başkan Atay'ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı tırmanma duvarı Efeler halkının ilgi odağı oldu. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda coşkulu bir törenle açılışı yapılan, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarı, tırmanış sporuna ilgili misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi tırmanma duvarının son misafirleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 3'üncü sınıf öğrencileri ile Aydın Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri oldu. Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sporu hakkında eğitim alan öğrenciler, Başkan Mehmet Fatih Atay'a, spora ve sporcuya önem verdiği ve böyle bir projeyi Efeler'de hayata geçirdiği için teşekkür etti. - AYDIN

Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı
Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı
Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı
Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı
Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı

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Mehmet Fatih Atay, Üniversite, Efeler, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tırmanma duvarı lise ve üniversite öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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