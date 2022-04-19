TKM'de ramazana özel sergi - Son Dakika
Üye Girişi

TKM'de ramazana özel sergi

19.04.2022 12:59
TKM'de ramazana özel sergi

TKM'de ramazana özel sergi İftar programları, tasavvuf müziği konserleri, sergiler, Karagöz gölge oyunu, meddah ve tasavvuf söyleşileriyle ramazan ayının manevi iklimini Bursalılara derinden hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanına özel ayrıcalıklı bir sergiyi daha izlenime açtı.

TKM'de ramazana özel sergi

BURSA - İftar programları, tasavvuf müziği konserleri, sergiler, Karagöz gölge oyunu, meddah ve tasavvuf söyleşileriyle ramazan ayının manevi iklimini Bursalılara derinden hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanına özel ayrıcalıklı bir sergiyi daha izlenime açtı.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın özel koleksiyonundan oluşturulan 'Osmanlı'dan Günümüze Kabe Örtüleri, Hac Hatıraları ve Osmanlı Saray Kokuları' sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi İlçe Müftüsü Osman Şen ve çok sayıda sanatsever, açılışta hazır bulundu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, yaptığı konuşmada, bir yakınının vefatı nedeniyle serginin açılışına katılamayan Koleksiyoner Bekir Kantarcı'ya baş sağlığı diledi. Gelecek nesillerin geçmişi mutlaka bilmeleri gerektiğini belirten Osman Mesten, "Yeni neslin maneviyattan, tarihimizden, kültürümüzden haberdar olmaları, geçmişi bilmeleri lazım. Serginin 'bu açıdan' hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da "Manevi değerleri olan, geleceğe ışık tutan bu koleksiyon çalışmalarını yapanlara teşekkür ediyorum. Yeni nesle mutlaka anlatılması gerekir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, her zaman ve her yerde üzerine düşen ne varsa yapıyor" diye konuştu.

30 Nisan'a kadar açık

Sergide Osmanlı Dönemi'ne ait Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, hatlar, yazma eserler, fotoğraflar, resimler, Kabe örtüsü kokuları ve Osmanlı saray koku örnekleri yer alıyor. 100'ün üzerinde parçadan oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

YORUMLAR
500
Balkanlar'da iftar programları tamamlandı Balkanlar'da iftar programları tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karagöz, İftar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TKM'de ramazana özel sergi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmışt
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: TKM'de ramazana özel sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement