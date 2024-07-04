Tokat'ta Öğretmenlikten Çiftçiliğe Geçen Kişi, Yanında 10 İşçi Çalıştırıyor - Son Dakika
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Tokat'ta Öğretmenlikten Çiftçiliğe Geçen Kişi, Yanında 10 İşçi Çalıştırıyor

Tokat'ta sağlık problemleri sonrası öğretmenlik mesleğini bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan Medet Doğan, şu anda 22 dönüm arazide sera kurarak tarım ürünleri yetiştiriyor. Doğan, yanında çalıştırdığı 10 işçiye öğretmen maaşı kadar ücret ödüyor.

04.07.2024 10:48
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Tokat'ta, geçirdiği sağlık problemleri sonrası öğretmenlik mesleğini bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan kişi, şimdi yanında öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri Bölümünden mezun olan Medet Doğan, 4 yıl öğretmenlik yaptı. Geçirdiği beyin ameliyatından sonra doğduğu topraklar olan Tokat'a dönmeye karar verdi. Niksar'da ekilmeyen. atıl durumdaki 1 dönüm arazi satın aldı. İlk etapta hayvancılıkla başlayan Doğan daha sonra 1 dönüm araziye sera kurdu. Burada 17 yıl boyunca tarım ürünleri yetiştiren Doğan, tarım arazilerini 22 dönüme kadar genişleterek sera sayısını ise 12'ye yükseltti. Yaz mevsiminde bölgenin domates, salatalık, biber ve patlıcan ihtiyacını karşılayan Doğan, kış aylarında da marul yetiştiriyor. Yanında ise 10 işçi çalıştırıyor.

"İşçilerime öğretmen maaşı kadar maaş veriyorum"

Doğan, çalışanlarına öğretmen maaşı kadar ücret ödediğini belirterek, "Asıl mesleğim öğretmenlik. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. 4 yıl öğretmenlik yaptım. 2007 yılında bu araziyi satın aldım. İlk önce hayvancılıkla başladım. Daha sonra seracılığa döndüm. 1 dönümle başlayarak şu an da 12 dönüm seraya ulaştık. 12 dönüm kapalı alan 10 dönümde açık alan olmak üzere toplam 22 dönüm alanda sebze üretimi yapıyorum. Bu yıl seralarda ağırlıklı olarak domates ve salatalık var. Açık alanda da biber, patlıcan ve karpuz var. Bütün sebzelerden hemen hemen var. Biber çeşitleri de mevcut. Bunu Niksar pazarında kendim de pazarlıyorum. Bazı manavlara da veriyorum. Ağırlıklı olarak Tokat haline götürüp teslim ediyorum. İstanbul'da yöneticilikten biraz sıkılmıştım. Sağlık problemi yaşayarak beyin ameliyatı olmuştum. Bu vesileyle memleketime gelmek istedim. Burası bereketli topraklara sahip ovadır. Niksar bölgesi çok önemli. Dünyanın küresel ısınmadan en son etkileneceği bölge olarak Kelkit Vadisi diyorlar. Bu nedenle burayı tercih ettim. Çok da memnunum. Bugün öğretmenlikten elde edeceğim gelirin çok üstünde gelir elde etmekteyim. Öğretmenin elde ettiği gelir kadar insan çalıştırıyorum. Günlük 8-10 insan devamlı olarak çalışıyor. Yazın domates, kışın da marul üretimi yapmaktayım. Burada yaklaşım 400 dönüm arazi Dönekse tarafında ekilmeyen, boş bırakılmış, tabiri caizse eşeklerin dahi otlatılmadığı bir alandı. Görüldüğü gibi taşlık alan. Bu taşlık alanda bugün bu üretimi yapmaktayız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokat'ta Öğretmenlikten Çiftçiliğe Geçen Kişi, Yanında 10 İşçi Çalıştırıyor - Son Dakika

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