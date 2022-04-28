Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye - Son Dakika
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Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

28.04.2022 12:47
Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kadir Gecesinde camilere gelen çocuklara cami imamı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kadir Gecesinde camilere gelen çocuklara cami imamı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İlçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesinde bulunan Mescid-i Aksa Camisine Kadir Gecesi gelen çocuklara sürpriz yapan cami imamı çeşitli hediyeler verdi. Tomarza İlçe Müftülüğü tarafında yapılan açıklamada; "Camilerimizin neşesi, çocuklarımıza hediyeler ikram edilirken mübarek zaman diliminde yoğun bir katılımla geceyi ihya etmenin gayretinde olduk. Kadir Gecesi programlarımız tüm camilerimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Rabbim bu rahmet ikliminden cümlemizi hissedar eylesin" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye
Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye
Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye

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Hisarcık, Tomarza, Kayseri, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tomarza'da kandil gecesi camileri dolduran çocuklara hediye - Son Dakika


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