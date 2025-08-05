Kayseri'nin Tomarza ilçesinde uzun yıllar İlçe Müftülüğü görevini sürdüren Mürsel Gökdere'nin tayin olmasının ardından yerine Sami Özgün atandı.
Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanan Sami Özgün; "Yaklaşık bir hafta önce Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanarak görevime başladım. Daha önceden, Kırşehir- Akçakent, Kırşehir- Boztepe ve Boğazlayan ilçelerinde ilçe müftülüğü görevini icra ettim. İnşallah burada güzel işlere birlik ve beraberlik içerisinde imza atacağız" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Tomarza İlçe Müftüsü Göreve Başladı - Son Dakika
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