Tomarza İlçe Müftüsü Göreve Başladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde uzun yıllar İlçe Müftülüğü görevini sürdüren Mürsel Gökdere'nin tayin olmasının ardından yerine Sami Özgün atandı.

Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanan Sami Özgün; "Yaklaşık bir hafta önce Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanarak görevime başladım. Daha önceden, Kırşehir- Akçakent, Kırşehir- Boztepe ve Boğazlayan ilçelerinde ilçe müftülüğü görevini icra ettim. İnşallah burada güzel işlere birlik ve beraberlik içerisinde imza atacağız" dedi. - KAYSERİ