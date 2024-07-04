Tomarzalı Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, Kongo\'da Türk Bayrağını dalgalandırdı

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Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, kemer koruma maçında rakibi Kongo Brazzaville uyruklu Mbon Finel'i puan farkı ile yenerek, Türk Bayrağını Afrika'da göndere çekilmesini sağladı.

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, Afrika ülkesi olan Kongo'ya bağlı Kinshasa Şehrinde Kongo Brazzaville uyruklu Mbon Finel ile karşı karşıya geldi. Düzenlenen Kemer Koruma Maçı 8 raund sürdü. 8 Raund boyunca rakibine art arda vurmuş olduğu yumruklarla rakibi zor duruma sokan Aydemir, puan farkı ile 2024 yılında yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanarak, Türk Bayrağını göndere çekilmesini sağladı ve İstiklal Marşını Afrika'da okuttu. İlhami Aydemir, maç bitiminde Türk Bayrağını ringde dalgalandırarak, şampiyonluğunu Türkiye'ye hediye etti.

Afrika'da bulunan Türk boks severlerde Aydemir'e destek olurken; maç bitiminde ise Aydemir kendini destekleyen sevincini hep beraber paylaştı. - KAYSERİ