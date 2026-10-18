TOMTAŞ\'ın 100. yılı Kayseri\'deki konferansta havacılığın geleceği ele alındı

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi'nin (TOMTAŞ) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Kayseri'de 'Yüz Yıllık Miras, Geleceğin Vizyonu' konferansı düzenlendi. Konferansta TOMTAŞ'ın 100 yıllık geçmişi ve Türkiye'nin havacılık alanındaki geleceği ele alındı.

TOMTAŞ'ın kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yüz Yıllık Miras, Geleceğin Vizyonu' konferansına AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, "Türk Hava Kurumu 1923 yılında TOMTAŞ'IN kuruluşuna ortaklık etmiş bir kuruluş. Tarihte bir takım süreçler sebebiyle belki bu günlere canlı şekilde gelememiş ama 2023 yılında tekrardan şirketin kurulmasıyla beraber canlanmasına şahitlik etmekten çok büyük gurur duyuyorum. Burada olmak bizim için gurur verici bir tablo oluşturuyor. Şirketin tekrar hayata geçmesinde emeği geçen o dönemki Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın, Erciyes Üniversite'mizin ve TUSAŞ'ın katkılarını hatırlatmak ve kurulan genç ekibinde 3 yıl içerisinde TOMTAŞ'I bir noktaya getirdiğini belirterek, teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Manevi olarak isimlerin yetişmiş olması, şehrin şekillenmesinde, ruhunun ortaya çıkmasında çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu manada 1926 yılında TOMTAŞ olarak kurulmuş olan ve 100'üncü yılını idrak ettiğimiz havacılık alanındaki bu sürecin gerçekten tekrardan ayağa kalkıyor olması, bu şehrin bu kültürün hafızasında yer almasının bir tecellisi olarak ortaya çıkıyor olması bence son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara, TOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve yazar Emre Uçar tarafından TOMTAŞ'ın 100 yıllık geçmişi ve Türkiye'nin havacılık alanındaki geleceği hakkında konferans verildi.