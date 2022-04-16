"Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor" - Son Dakika
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"Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor"

16.04.2022 10:05
"Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor"

Yalova Altınova Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftar organizasyonlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Yalova Altınova Belediyesi'nin geleneksel mahalle iftar organizasyonlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Hürriyet Mahallesi'ndeki iftarda vatandaşlar, birlikte oruç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadılar.

Hürriyet Mahallesi sakinleri, Hükümet Konağı arkasında gerçekleştirilen Altınova Belediyesi'nin geleneksel iftarlarında mahalle sakinleri bir araya gelerek birlikte oruç açma imkanı buldu. İftarda konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Toplu iftarlarda çocuklarımız birlikte oruç açmanın faziletini öğreniyorlar" dedi.

Masaları tek tek dolaştılar

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile başladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet ettiler.

"Yaşayarak öğreniyor"

Toplu iftarlar sayesinde vatandaşların aynı duyguda buluştuğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyleyen Başkan Oral, "Böylesi etkinlikler çocuklarımız ve gençlerimiz için de oldukça önemli anlardır. Çocuklarımız birlikte oruç açmanın faziletini öğreniyorlar. Birliği, beraberliği, paylaşmayı yaşayarak anlıyorlar. Bizlerle birlikte oruç açtığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor
Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor
Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor
Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor
Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor
Toplu iftarlar, çocuklarımızı eğitiyor

YORUMLAR
500
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Metin Oral, Altınova, Yalova, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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