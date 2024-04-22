Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Bando Şefi Aytekin Özen\'e Destek Verdi

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(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde bandosuna 'İzmir Marşı' çalmaları komutu verdiği sırada AKP İlçe Başkanı Metin Yüğrük tarafından engellendiği iddia edilen, sonrasında da görevinden istifa eden Bando Şefi Aytekin Özen'e destek verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde bandosuna 'İzmir Marşı' çalmaları komutu verdiği için AKP İlçe Başkanı Metin Yüğrük tarafından engellendiği iddia edilen Bando Şefi Aytekin Özen, görevinden istifa ederek tepki göstermişti. İlçe sakinleri, Özen'e destek olmuş istifasından vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

İlçe sakinlerinin çağrısına Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de kayıtsız kalmadı. Bando Şefi Aytekin Özen ile bir araya gelen Demir, Özen'in istifasını kabul etmediğini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando takımının başında yer alacağını açıkladı.

"ŞEF'İMİZ YARIN BANDOSUNUN BAŞINDA YER ALACAK"

Başkan Demir, "Milli değerlerimize sahip çıkan Aytekin Özen Şef'imiz, yarın bandosunun başında yer alacak. Bizler milli değerlerimize sahip çıkan hiç kimseyi yüzüstü bırakmadık. İlçe sakinlerimiz de Aytekin Şef'imizin görevinin başında olmasını istedi. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" dedi.