Trabzon'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Trabzon\'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Trabzon'da İl AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatında bir öğrenci senaryo gereği mahsur kaldığı okul binasının en üst katından kurtarıldı. Tatbikata Trabzon Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, AFAD Müdürü ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta deprem anında öğrencilerin hareketleri ve tahliye süreci anlatıldı.

05.03.2024 12:49  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, bir öğrenci senaryo gereği mahsur kaldığı okul binasının en üst katından halatlar yardımıyla kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mevkiinde Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından ortaklaşa gerçekleşen tatbikata Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikatta deprem anında öğrencilerin sınıflarda nasıl hareket etmesi ve sınıflardan tahliye edilmesi gerektikleri anlatıldı. Tatbikatta ayrıca senaryo gereği okul binasının en üst katından bir kurtarma operasyonu da gerçekleştirildi.

Yapılan tatbikatla ilgili bilgiler veren Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, "1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Akçaabat'ta burada tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatın amacı başta öğrencilerimiz olmak üzere toplum bazında afet ve deprem bilincini oluşturup farkındalık kazandırmak. Bu anlamda özellikle Valiliği'miz, AFAD İl Müdürlüğü'müz, Milli Eğitim Müdürlüğü'müz, UMKE gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde özellikle eğitim kuruluşlarımız başta olmak üzere öğrenciler ve tüm halkımıza bu deprem bilincini oluşturmak amacıyla bu tür faaliyetler düzenleniyor. Hakikaten ülkemiz bir deprem bölgesi bunu herkes anladı. Ülkemizde bu tür depremlerle tekrar karşılaşmayız ama şu bir gerçek ki maalesef karşılaşacağız dolayısıyla mutlaka depreme hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Gerçekleştirilen tatbikatın çocuklarımızı, geleceğimizi, afetler gerçekleşmeden önce bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalığı en üst seviyeye taşıma faaliyetleri olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, "Aslında afetler gerçekleştikten sonra nasıl büyük işler başardığımızı hep örnekler ve uygulamalarla gösteriyoruz ama istiyoruz ki biz afetlerde en az kaybı verelim, en az üzüntüyü yaşayalım. Bunun için afetler olmadan önce farkındalık düzeyimizi en üst seviyeye taşıyacak bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Ülkemiz deprem ülkesi" diye sözlerine başlayan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kıratlı, "Birçok afet ile yaşamaya alışmak durumundayız. Biz bu eğitimlerimizi okullarda çok gergin bir şekilde yapıyoruz çünkü çocuk yaşlarda refleksleri geliştirmek bizim için son derece önemli. İnşallah büyüdüklerinde toplumun tüm aşamasında afetleri önlemek amacıyla tedbirlerini alacaklardır. Biz afetler olmasın istiyoruz ama olacağını da biliyoruz bu yüzden tedbir almak zorundayız. Ben bu tatbikatta olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, AFAD, Deprem, Acil Durum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
12:59 TEM Otoyolu’nda Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 5 Kişinin Cenazesi Teslim Alındı TEM Otoyolu'nda Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 5 Kişinin Cenazesi Teslim Alındı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement