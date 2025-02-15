Trabzon'da Enerji İşçileri Protesto Eylemi - Son Dakika
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Trabzon'da Enerji İşçileri Protesto Eylemi

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Çoruh EDAŞ işçileri, işten çıkarmalar ve maaş düzensizliklerini protesto için eylem başlattı.

15.02.2025 13:26
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Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Trabzon'da Çoruh EDAŞ Arsin Bölge Müdürlüğü işçileri, işten çıkarmalar ve düzensiz maaş ödemesini protesto etmek için eylem başlattı. Enerji Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Kurtuluş, "Kazancı Holding'e bağlı Çoruh AKSA- Çoruh EDAŞ şirketinde işçi kıyımı yapılıyor, maaşlar düşük yatırılıyor. İşçi arkadaşlarımızın moralleri, psikolojisi bozuktur. Her gün ölümle burun buruna çalışıyoruz, hak ettiğimiz maaşlar bunlar değildir. Bu yanlıştan dönene kadar direnişe devam edeceğiz" dedi.

Trabzon Çoruh EDAŞ Arsin Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Enerji Çalışanları Sendikası'na üye işçiler, sendika şube başkanının işten çıkarılması ve maaş ödemelerindeki düzensizlikleri proteste etmek için dün gece soğuk havada Bölge Müdürlüğü önünde ateş yakarak eyleme başladı.

"Karadeniz bölgesinde 10 gündür enerji işçisine zulüm ediliyor"

Enerji Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Kurtuluş, işçilerin maaşlarının eksik yatırıldığını ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Karadeniz bölgesinde 10 gündür enerji işçisine zulmediliyor. Önce maaşlar yatırılmadı, ardından yalnızca 22 bin TL ödeme yapıldı. Daha sonra emekçi arkadaşlarımız işten çıkarıldı. Yetmedi, maaşların yatırıldığı gün Trabzon Şube Başkanımız Uğur Ertürk'ün de işine son verildi. Biz bunu kabul etmiyoruz, işçi arkadaşlarımız bu soğukta grevdedir, bir an önce bu yanlıştan geri dönülsün."

"Hakkımızı hiçbir şekilde hiç kimseye yedirmeyiz"

Sendikal örgütlenme çalışmaları yürüttüğü için İşten çıkarılan Enerji Çalışanları Sendikası Trabzon Bölge Başkanı Uğur Ertürk ise "Yaklaşık 10 yıldır çalıştığımız bu şirkette, sendikal faaliyetlere başlattık. Sendikal faaliyet başlattıktan sonra her ne hikmetse bir tutanakla iş hakkımız feshedildi. Müdürlerimiz bize 'bu yeni oluşum, yeni sistem, bu yeni oluşum bu yoldan çıkmak isteyen olursa bu şekilde olabileceği' gibi söylemlerde bulundu. Biz zaten toplu olarak ne şirketi zarara uğrattık ne de farklı bir eyleme katıldık. Bizim diyecek olduğumuz bizim hakkımızı hiçbir şekilde hiç kimseye yedirmemiz ve bu kadar arkadaşımız bu soğukta hiçbir şekilde bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İşçilerin moralleri ve psikolojileri bozuk"

Konuşmaların ardından Enerji Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Kurtuluş yeniden söz alarak, "Kazancı Holding'e bağlı bağlı Çoruh AKSA- Çoruh EDAŞ şirketinde işçi kıyımı yapılıyor, maaşlar düşük yatırılıyor. İşçi arkadaşlarımızın moralleri bozuk, psikolojisi bozuktur. Her gün ölümle burun buruna çalışıyoruz, hak ettiğimiz maaşlar bunlar değildir. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu soğukta buradayız gece sabaha kadar burada kalacağız, bu yanlıştan dönene kadar direnişe devam edeceğiz" dedi

İşçiler gece Kazancı holdinge bağlı bağlı Çoruh AKSA Çoruh EDAŞ şirketinin önünde direniş ateşi yakarak eylemlerini sürdürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Enerji İşçileri Protesto Eylemi - Son Dakika

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