Trabzon'dan Batman Mereto dağı eteklerindeki kedilere mama - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde kış şartları nedeniyle kısmen terk edilen köyde aç kalan kedilere, Trabzon Sürmene'den yardım eli uzatıldı.

Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto dağı eteklerindeki Sarıyayla köyünde yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan köylüler, kış aylarını daha sıcak geçirebilecekleri yerlere taşınınca köydeki sahipsiz kediler aç kalma tehlikesi yaşadı.

Köyde yaklaşık 30 kediye yiyecek bulmakta zorlanan vatandaşlardan Mahmut Baştaş, sosyal medya hesabı ve basın aracılığıyla kedilere yardım talebinde bulundu. Baştaş'ın yardım talebi, Trabzon Sürmene'de yaşayan emekli öğretmen Ahmet Berber tarafından karşılık buldu. Emekli öğretmen Ahmet Berber tarafından Mereto eteklerinde aç kalma tehlikesi yaşayan kedilere ulaştırılmak üzere gönderilen mamalar, Batman belediyesine bağlı veteriner hekimler tarafından köye ulaştırılarak Mahmut Baştaş'a teslim edildi. Gönderilen mamalardan dolayı Trabzon Süremeli'deki emekli öğretmene teşekkür eden Baştaş, mamaların köy ulaştırılmasında emeği geçen Batman valisi Hulusi Şahin ve Sason kaymakamı Murat Mete'ye de teşekkür etti. - BATMAN