Trabzon\'dan Hatay\'a Gıda Yardımı

Trabzon'da 11 okulun katılımıyla düzenlenen kampanyayla Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi.
Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde aralarında Bener Cordan Ortaokulu'nun da olduğu 11 okul ile Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası iş birliğiyle 3 bin yardım gıda kolisi hazırlandı. Kampanya ile hazırlanan yardım kolileri Kızılay'ın lojistik desteğiyle 3 tıra yüklendi. Hatay'a gönderilmek üzere yola çıkan tırlara, "Kardeşim üşümesin" yazılı pankart asıldı. - TRABZON
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