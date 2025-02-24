Trabzon'dan Hatay'a Gıda Yardımı - Son Dakika
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Trabzon'dan Hatay'a Gıda Yardımı

Trabzon\'dan Hatay\'a Gıda Yardımı

Trabzon'da 11 okul, Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderdi. Kampanya Kızılay destekli yürütüldü.

24.02.2025 16:22
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Trabzon'da 11 okulun katılımıyla düzenlenen kampanyayla Hatay'a 3 bin gıda kolisi gönderildi.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde aralarında Bener Cordan Ortaokulu'nun da olduğu 11 okul ile Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası iş birliğiyle 3 bin yardım gıda kolisi hazırlandı. Kampanya ile hazırlanan yardım kolileri Kızılay'ın lojistik desteğiyle 3 tıra yüklendi. Hatay'a gönderilmek üzere yola çıkan tırlara, "Kardeşim üşümesin" yazılı pankart asıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'dan Hatay'a Gıda Yardımı - Son Dakika

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