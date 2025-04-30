Trabzon\'un Orta Mahallesi\'nde Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin en önemli mahallelerinden olan Orta mahallede alt yapıdan üst yapıya hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Orta mahalle Yeni Cami sokak ve çevresinde sürdürülen alt yapı sürecinin tamamlandığını ifade ederek şimdi üstyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi. Başkan Ekim, "Akçaabat'ımızın her noktasında olduğu gibi Orta Mahalle'de de altyapıdan üstyapıya tüm ihtiyaçları tespit ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni Cami Sokak ve çevresindeki ara sokaklarda doğalgaz altyapısını tamamlayarak vatandaşlarımızı doğalgaza kavuşturduk. Elektrik hatlarını yer altına aldık, aydınlatma sistemini modernize ettik. Ayrıca mahallemizde eksikliği hissedilen trafoyu güçlendirdik ve daha güvenli bir enerji altyapısı oluşturduk. İnternet altyapısı kapsamında ise çalışmalar tamamlandı. Böylece bölgedeki tüm altyapı kurumlarının çalışmaları sona ermiş oldu" dedi.

Başkan Ekim, üstyapı sürecinin de hızla başladığını belirterek "Yeni Cami Sokak'ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattık. Bu hattın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde asfalt serim çalışmalarına geçeceğiz. Ayrıca Ihlamur Sokak, Hacı Musaoğlu Sokak ve çevredeki diğer eğimli sokaklarda parke tamiratları gerçekleştirerek bölgenin tüm üstyapı ihtiyaçlarını gidereceğiz" diye konuştu. - TRABZON