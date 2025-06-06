Trafiği Durduran Kaçan Boğa

Karayolunda trafiği durduran boğa, sahiplerine korku dolu anlar yaşattı
HATAY - Hatay'da kaçarak karayolunda trafiği durduran boğanın kendisinin peşinde olan 2 kişiyi kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde sahiplerinin elinden kaçan boğa, karayoluna çıktı. Bir süre yolun ortasında bekleyen boğa, kendinin peşinde olan 2 kişiyi kovalamaya başladı. Kendini kovalayan kişiye korku dolu bayram yaşayan tosun bir süre sonra karayolundan araziye girerek gözden kayboldu.
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