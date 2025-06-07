Trafik Denetimi ve Bilgilendirme

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; alınan trafik tedbirlerini yerinde kontrol ederek sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı tarafından Kurban Bayramı tatili süresince trafik ve araç yoğunluğunun arttığı Kayseri Tomarza ve Develi- Yeşilhisar yol ağında alınan yoğunlaştırılmış trafik tedbirleri yerinde kontrol edildi. Trafik denetimi sırasında, jandarma personeli seyahat eden vatandaşlar ve yol kullanıcılarıyla bayramlaştı. Ekipler; 'Yolun sonu bayram olsun', 'Bir kural bir ömür' mottosu ile sürücü ve yolculara huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Denetimler çerçevesinde sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı, trafikte dikkatli ve kurallara uygun davranmaları hususunda bilgilendirme yapıldı, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı. - KAYSERİ