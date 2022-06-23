Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

23.06.2022 16:54
Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Ahmet Göğerçin son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Ahmet Göğerçin son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında, 42 HNS 44 plakalı kamyon ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobilde yolcu olarak bulunan ve Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Kocasinan Ülküspor'da forma giyen Hasan Göğerçin'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Göğerçin ile yolcular Hilal Çelebi ve Gülcan Göğerçin de olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç oyuncunun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğercin'in cenazesi işlemlerin ardından memleketi Tomarza'ya getirildi. Merhumun cenazesi, Tomarza ilçesinde ilçede Kovalıkuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Argıthanı, Kayseri, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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