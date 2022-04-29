Trafik polisinden örnek davranış - Son Dakika
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Trafik polisinden örnek davranış

29.04.2022 12:25
Trafik polisinden örnek davranış

Adıyaman'da, ağır olan valizini üst geçitten çıkaramayan vatandaşın yardımına trafik polis memuru yetişti.

Adıyaman'da, ağır olan valizini üst geçitten çıkaramayan vatandaşın yardımına trafik polis memuru yetişti.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri, üst geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve elindeki valizin ağır olmasından dolayı zorlanan vatandaşı fark etti. Polis ekipleri, ağır olan valizi taşımak için ekip aracından inerek vatandaşın yardımına yetişti. Trafik polis memuru kucakladığı valizi üst geçitten yolun karşı tarafına kadar taşıdı. Polis memurunun göstermiş olduğu örnek davranış ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolun karşısına geçen vatandaş, yardımlarından dolayı trafik polislerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Trafik polisinden örnek davranış
Trafik polisinden örnek davranış

YORUMLAR
500
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu Türk polisinin şefkati Türk polisinin şefkati

Atatürk Bulvarı, Polis Memuru, Adıyaman, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik polisinden örnek davranış - Son Dakika


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