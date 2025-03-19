Traktör Sürücülerine ROPS Eğitimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri traktör sürücülerine ROPS sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Baklaköy Mahallesi kahvehanesinde bulunan vatandaşlara trafik jandarması tarafından ROPS sistemi hakkında eğitim verildi. Traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklet ve kask kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtan jandarma ekipleri vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - AYDIN