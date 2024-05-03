TSK'nın EFES 2024 Tatbikatı İstanbul'da başladı - Son Dakika
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TSK'nın EFES 2024 Tatbikatı İstanbul'da başladı

TSK\'nın EFES 2024 Tatbikatı İstanbul\'da başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 Davet Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhasının Tatbikat Kontrol Merkezi (TKM) Seçkin Gözlemci Günü (SGG), 19 ülkeden 87'si yabancı 267 askeri personelin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Tatbikatta, farklı ülkelerin askeri personelleri ile iletişim sağlanması ve senaryoya uyulması konularında bilgiler paylaşıldı. Tatbikatın BDKY Safhası 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

03.05.2024 16:14
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 Davet Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhasının Tatbikat Kontrol Merkezi (TKM) Seçkin Gözlemci Günü (SGG), 19 ülkeden 87'si yabancı 267 askeri personelin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından olan EFES 2024 Tatbikatının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezinde düzenlenen programa 168 Türk Silahlı Kuvvetleri 12 kamu kurum ve kuruluşu ile 19 ülkeden 87'si yabancı toplam 267 askeri personel katıldı. Programa tatbikat direktörü olarak Tümgeneral Rasim Yaldız'da katıldı.

İlk önce katılan askeri personellere yaklaşık 40 dakika süren konferans verildi. Ardından tatbikatın bilgisayar destekli gerçekleştiği aşamalar gezilerek anlatıldı. Tatbikat sırasında katılım gösteren farklı ülkelerin askeri personelleri ile nasıl iletişim sağlandığı ve tatbikat günü gerçekleşecek olan senaryoya nasıl uyulacağına dair bilgiler paylaşıldı. Hava, deniz ve kara araçlarının konumları izlenerek tatbikatın nasıl hayata geçirileceği detayları ile anlatıldı. Program sonunda askeri heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öte yandan, tatbikatın BDKY Safhasının 8 Mayıs'a kadar devam edeceği, Fiili Atışlı Safhasının ise 9-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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