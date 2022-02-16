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Tufanbeyli'de etiket denetimi - Son Dakika

Tufanbeyli'de etiket denetimi

16.02.2022 13:50
Tufanbeyli'de etiket denetimi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde indirim denetimi yapıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde indirim denetimi yapıldı.

İlçedeki zincir marketler başta olmak üzere gıda satışı yapan işletmeler denetlendi. Belediyeden yapılan açıklamada "Hükümetimizin almış olduğu temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 7 oranında düşürülmesi neticesi belediyemizce indirim denetimi yapıldı. Yapılan denetimde Tufanbeyli esnafının karara tam riayet ettiği tespit edilmiştir. Tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz" denildi. - ADANA

Tufanbeyli'de etiket denetimi

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Tufanbeyli, Zabıta, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tufanbeyli'de etiket denetimi - Son Dakika


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