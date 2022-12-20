TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye'de ailelerin çocuklarına koyduğu en popüler isimler belli oldu. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.
Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.
2021 yılında doğan bebeklere verilen cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim;Erkek bebeklerde ilk sırada Yusuf ismi yer alırken sırasıyla
-Alparslan
-Miraç
-Eymen
-Göktuğ
-Ömer
-Mustafa
-Aras
-Ali Asaf
Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken sırasıyla;
-Elif
-Asel
- Asya
-Defne
-Nehir
-Azra
-Zümra
-Eylül
-Ecrin
Son Dakika › Yerel › TÜİK, Türkiye'de en çok kullanılan isimleri açıkladı! İşte en popüler tercihler - Son Dakika