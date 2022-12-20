TÜİK, Türkiye'de en çok kullanılan isimleri açıkladı! İşte en popüler tercihler

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TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye'de ailelerin çocuklarına koyduğu en popüler isimler belli oldu. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

CİNSİYETE GÖRE MEHMET VE FATMA İSİMLERİ İLK SIRADA

Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

İŞTE TÜRKİYE'DE ÇOK KULLANILAN 10 İSİM

2021 yılında doğan bebeklere verilen cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim;Erkek bebeklerde ilk sırada Yusuf ismi yer alırken sırasıyla

-Alparslan

-Miraç

- Ömer Asaf

-Eymen

-Göktuğ

-Ömer

-Mustafa

-Aras

-Ali Asaf

Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken sırasıyla;

-Elif

-Asel

- Asya

-Defne

-Nehir

-Azra

-Zümra

-Eylül

-Ecrin