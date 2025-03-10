Tüketicilere Ek Ücret İtirazı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, Kütahya'da hazır kart kullanan doğalgaz abonelerinin gaz yükleme esnasında ek ücret ödemek zorunda bırakılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Nazlı, Torosgaz abonelerinden gelen şikayetler doğrultusunda, bazı tüketicilerin gaz yükleme sırasında ek fatura ödemeleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Bu durumda olan vatandaşların, ellerindeki belgelerle birlikte Tüketici İl Hakem Heyeti'ne başvurarak fazla ödedikleri ücretleri geri alabileceklerini söyledi.

Tüketicilerin mağdur edilmesine karşı olduklarını vurgulayan Nazlı, "Haksız uygulamalar karşısında sessiz kalmamalıyız. Tüketici haklarımızı korumak için mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Nazlı, ayrıca, Torosgaz'ın yanlış uygulamalarıyla ilgili şikayeti olan vatandaşların Tüketici Etik Değerler Federasyonu'na başvurabileceklerini de ekledi. Nazlı, tüketicilere seslenerek, "Hakkınızı aramaktan çekinmeyin. Haksızlıklara karşı susan değil, hakkını savunan bir toplum olalım" çağrısında bulundu. - KÜTAHYA