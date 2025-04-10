TÜKODER Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarını Protesto Etti

(İZMİR) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamların geri alınmasını istedi.

TÜKODER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Oğurluoğlu, düzenlediği basın toplantısında, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe giren yeni tedarik tarifesinin, milyonlarca haneyi etkileyecek sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Oğurluoğlu, EPDK'nın 7 Kasım 2024 tarihli kararına göre, "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 5 bin kWh/yıl olarak uygulanır" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Bu sınırın ortak kullanım alanlarını da kapsadığına dikkat çeken Oğurluoğlu, söz konusu uygulamanın 41 milyon haneyi etkileyeceğini savundu ve "Bu sınırlama yüzünden 41 milyon hane halkı yeni faturalarla adeta elektrik çarpması etkisi yaşayacaktır" dedi.

"Zamlar halkın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdı"

EPDK'nın 4 Nisan'da açıkladığı ve 5 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan elektrik zamlarını da eleştiren Oğurluoğlu, "Mesken aboneleri için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler için yüzde 15, sanayi için yüzde 10, tarımsal faaliyetler için ise yüzde 12,4 oranında elektrik zammı yapılmıştır. Bu zamla birlikte sadece 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 liraya yükselmiştir" diye konuştu.

Ayrıca BOTAŞ tarafından açıklanan doğal gaz zamlarına da değinen Oğurluoğlu, sanayi için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise yüzde 24,2 oranında artış yapıldığını anımsatarak, "TÜİK verilerine göre mart ayı itibarıyla yıllık TÜFE yüzde 38,10 iken bu zamlar halkın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Doğrudan tüketiciye yansıyacak

Enerji zamlarının üretim maliyetlerini artırarak, fırınlardan çiftçilere kadar birçok sektörü etkilediğine dikkat çeken Oğurluoğlu, "Elektrik ve doğal gazla üretim yapan fırınlar, imalathaneler, çiftçiler bu zamları ürünlerine yansıtmak zorunda kalacaklardır. Bu da doğrudan tüketiciye yeni fiyat artışları olarak dönecektir" dedi.

Açıklamanın sonunda hükümete çağrıda bulunan Oğurluoğlu, "Elektrik ve doğal gaz zamlarının geri alınmasını talep ediyoruz. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Sermayenin değil, halkın yanında olun. Güçsüz olan tüketicinin çıkarlarını koruyacak politikalar üretin" ifadelerini kullandı.