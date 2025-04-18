Tunceli\'de Araç Sayısı 12 Bin 882

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 12 bin 882 oldu.

TÜİK verilerine göre mart ayında Türkiye genelinde toplam 195 bin 682 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Tunceli'de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 12 bin 882 olarak açıklandı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Tunceli'de en çok kayıtlı olan taşıt türü otomobiller olurken, motosiklet ve kamyonetler de önemli bir paya sahip.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,6'sını motosikletler, yüzde 37,5'ini otomobiller, yüzde 9,1'ini kamyonetler, yüzde 4,5'ini traktörler oluşturdu. Kalan kısmı ise minibüs, otobüs ve kamyon gibi diğer taşıt türlerinden oluştu. - TUNCELİ