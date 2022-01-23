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Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı

23.01.2022 17:06
Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı

Tunceli-Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli- Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Tunceli-Çiçekli-Hozat yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Öte yandan, Hozat-Ovacık- Karaoğlan yolu da çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor. Valilik vatandaşların zorunlu hallerde bu ilçelere ait diğer ana istikamet karayollarını kullanmalarını istedi. - TUNCELİ

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Tunceli Valiliği, Tragger, Tunceli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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