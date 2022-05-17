Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri

17.05.2022 17:01
Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlediği bir dizi programla kutlayacak. Fener Alayı ile başlayacak olan kutlamalar, Mas ve Basa’nın performansıyla devam edecek. Gecenin sonunda ise "İkiye On Kala" konser verecek.

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği bir dizi programla kutlayacak. Fener Alayı ile başlayacak olan kutlamalar, Mas ve Basa'nın performansıyla devam edecek. Gecenin sonunda ise "İkiye On Kala" konser verecek.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı tüm kentte coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 10: 00'da yapılacak olan Resmi Tören ile başlayacak. Fener Alayı ise saat 20: 30'da Koza Kavşağı önünden başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinden ilerleyecek ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek.

MAS VE BASA SAHNE ALACAK

Turgutlu'da aynı zamanda Gençlik Konseriyle müzik dolu bir akşam da yaşanacak. Konserde Turgutlulu müzisyenler Mehmet Fidan (Mas) ve Yusuf Basa Timur (Basa) sahne alacak. Rap müziğin yetenekleri, kendi şarkılarını sahnede seslendirecek.

İKİYE ON KALA TURGUTLU'DA

Turgutlu Belediyesi 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu "İkiye On Kala" konseriyle ikiye katlayacak. Gençlerin yakından takip ettiği İkiye On Kala, performansıyla sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

Mas ve Basa konseri 19 Mayıs Perşembe günü saat 21: 00'da, "İkiye On Kala" konseri ise saat 21: 30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenecek.

"19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'MIZI BİZLERE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

Turgutlu halkını 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce Samsun'dan yaktığı meşaleyi umutla ve gururla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Turgutlu Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı bizlere yakışır bir şekilde kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi Fener Alayı'na ve konserlerimize katılmaya, 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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