Türk dekandan Belçika'da ders - Son Dakika
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Türk dekandan Belçika'da ders

09.05.2022 18:02
Türk dekandan Belçika'da ders

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Kanter, Universite Libre de Bruxelles'de ders verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Kanter, Universite Libre de Bruxelles'de ders verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Erasmus Eğitim Programı çerçevesnde, Belçika'da bulunan Universite Libre de Bruxelles'de lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Kanter, Universite Libre de Bruxelles Edebiyat, Çeviri ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Xavier Luffin ve Türkçe Program Sorumluları Lebriz Sönmez ve Pierre Vanrie ile görüşmelerde de bulundu. - KİLİS

Türk dekandan Belçika'da ders
Türk dekandan Belçika'da ders
Türk dekandan Belçika'da ders
Türk dekandan Belçika'da ders

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Edebiyat, Belçika, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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