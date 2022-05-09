Türk dekandan Belçika'da ders - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Kanter, Universite Libre de Bruxelles'de ders verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Erasmus Eğitim Programı çerçevesnde, Belçika'da bulunan Universite Libre de Bruxelles'de lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

Kanter, Universite Libre de Bruxelles Edebiyat, Çeviri ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Xavier Luffin ve Türkçe Program Sorumluları Lebriz Sönmez ve Pierre Vanrie ile görüşmelerde de bulundu. - KİLİS