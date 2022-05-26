Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi - Son Dakika
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Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi

26.05.2022 01:06

Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi Türk Kızılay Menteşe Şube gönüllüleri Türkiye'de ilk defa gönüllülük esasına dayalı olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi aldı.

Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi

Türk Kızılay Menteşe Şube gönüllüleri Türkiye'de ilk defa gönüllülük esasına dayalı olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın eğitimi aldı.

MUĞLA - Muğla'da Türk Kızılay Menteşe Şubesi çalışan ve gönüllüleri aldıkları eğitim ile orman gönüllüsü oldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kızılay ekibine Orman Gönüllüsü eğitimi verildi. Şube Müdür Vekili İsmail Durak ve Şube Müdürlüğü mühendisi Yangın Uzmanı Hasan Altınbağ tarafından 16 kişilik Kızılay ekibine iş güvenliği, iş sağlığı ve yangına müdahale konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda aynı zamanda Orman Gönüllüsü olan Kızılay ekibi kendi arasında en hızlı hortum serme yarışması yaptı. Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarında gönüllü olarak görev aldıklarını belirterek, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen Orman Gönüllüsü eğitimini katılarak aynı zamanda Orman Gönüllüsü oldukların söyledi.

Gürbüz, "Türk Kızılay Menteşe Şubesi olarak farklı bir etkinliğe öncülük yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Muğla'da aynı anda 7-8 ilçemizde yangınlar yaşandı. Biz de Türk Kızılay'ı olarak bu yangınlara sahada destek verdik. Yangına müdahale eden ekiplere lojistik destek verdik: nevale, kumanya, göz damlası yanmaz ayakkabı. Yangında şunu gördük sahada, yangın tecrübemiz olmadığı için ekiplere ulaşmakta zorluk çektik. Çünkü yangın çok ciddi büyüklükteydi, ulaşacağımız ekiplere ulaşamadık ve ekipler lojistik merkezlere gelmek zorunda kaldı. Bu sene ekip olarak Orman Bölge Müdürlüğünden eğitim almaya karar verdik. Bugün 16 gönüllümüz ile yangına müdahale eden ekiplere lojistik destek sağlayacağız. Yangındaki ekiplere hortum taşımayı, tıbbi müdahale desteği vermeyi ve gıda desteği vereceğiz. Ama en önemlisi Türkiye'de ilk defa bir Türk Kızılay gönüllüleri ekibi bu eğitimi alıyor. Muğla'da, Antalya'da ve Adana'da yaşanan yangınlardan şu ortaya çıktı. Türk toplumunun yardımseverliği. gönüllülük esası Türk toplumunda var. Toplumsal dayanışma kültürümüz var. Bu dayanışma kültürümüzü profesyonelliğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Buna öncülük yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu eğitim ile gönüllülerimizi riske atmamak" dedi.

Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi
Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi
Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi
Türk Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi

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Kaynak: İHA

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