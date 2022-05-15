Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi - Son Dakika
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Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi

15.05.2022 19:07
Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, 103. genel kurullarını başarılı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, 103. genel kurullarını başarılı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gururu, insanlığın umudu sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay'ı 103'üncü genel kurulunu gerçekleştiklerini söyledi. Ankara ATO Congresium'da gerçekleşen kongreye Bilecik ekibi olarak katıldıklarını anlatan Uzun, "Bu kurulun sayısı itibariyle dünyada bir örneği yoktur. Osmanlı'dan bu yana 154 yıldır ayrım gözetmeden çalışan, mağdurlara bir şefkat eli olan Türk Kızılay'ı genel kurulunu başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve dünyadan da pek çok temsilci katılmıştır. Bilecik' ten Büyük Kongre Delegesi olarak ben ve Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Işık ve Kızılay Üniversite Gönüllüsü Elif Cengiz katıldık. Yeniden seçilen, güven tazeleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi
Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi
Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Uzun'dan genel kurul değerlendirmesi - Son Dakika
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