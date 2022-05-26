Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor

26.05.2022 10:59
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası sebebiyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Bodrum'da kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde, etkinliklerin düzenlendiği İskele Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalara Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Ummahan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Bodrum İlçe Turizm Danışma Bürosu Şefi Hüseyin Bök, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

İskele Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşünün ardından bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, şunları dile getirdi:

"Bu program aslında var olan bir şeyin, malumun ilanı gibi. Var olan değerlerimizin altını tekrar kurgulayarak, alternatif turizmin en başat öğelerinden biri olan gıda, tüketim sektörünün özellikle bizim gibi ilçelerde tekrardan gündeme getirilmesi ve bu vesile ile gelen misafirlerimize tanıtılması, onlara sunulması. Salgın süreci ile beraber alternatif turizm olabilecek birçok alanda, doğa yürüyüşünden tutun da sportif faaliyetler, gıda ve tüketim gibi, yeme içme kültürü gibi bir çok etkinlik kendisini öne çıkarmaya başladı. Türkiye'nin en kıymetli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum olarak bu trendi pas geçemezdik. Zaten Bodrum'un eskiye dayalı bu potansiyeli ve gücü herkes tarafından bilinen gerçekler."

Kaymakam Bayar'ın konuşmasının ardından Güler Mustafa Kızılağaç İlkokul öğrencilerinin halkoyunları gösterisi sundu. Miniklerin bu gösterisi, ilgiyle izlendi. Kutlamalarda Bodrum'un yöresel lezzetleri katılımcılara sunuldu. Yemeklerden almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Üreticilerin ürünlerini satışa sunduğu stantların da açıldığı program; söyleşiler, yemek sunumları ve müzik dinletileri ile devam etti. - MUĞLA

Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor
Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Mayıs, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası kutlamaları sürüyor - Son Dakika
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