Türk Ocakları Düzce Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Türk Ocakları Düzce Şubesi Açıldı

Türk Ocakları Düzce Şubesi Açıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Ocakları Düzce Şubesi'nin açılış törenine katıldı. Özlü, şubenin inşası için yer temin edeceklerini bildirerek, Türk Ocakları'nın önemine vurgu yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan da törende yaptığı konuşmada, Türk Ocakları'nın milli ve kültürel değerlerin korunmasındaki rolünü ön planda tuttu.

17.12.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Ocakları Düzce Şubesi'nin açılış törenine katıldı. "Türk Ocakları Şubesi'nin açılması; Düzce'miz için gerçekten büyük bir mutluluktur" diyen Özlü, şube binasının inşası için yer temini sağlayacaklarını ve destek olacaklarını belirtti.

Kuruluşu 1912 yılına dayanan Türk Ocakları'nın Düzce Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Başkan Faruk Özlü, Rektör Nedim Sözbir, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz başta olmak üzere protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Türk Ocakları'nın tanıtım filminin gösterilmesi sonrası, Türk müziği sunuldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan törende yaptığı konuşmada, "93 yıl aradan sonra Türk Ocağı Düzce Şubesi'nin bacası yeniden tüttürülmüş, ocağı yeniden yakılmıştır. Hakikaten benim açımdan çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Benim de yolum Türk Ocağı İstanbul Şubesi'nden fazlasıyla geçti. Hemen her akşam Türk fikir dünyasının farklı kalemleriyle, akademisyenler, yazarlar ve şairler ile tanışmama vesile oldu. Biz de vilayetimizin tüm imkanları ile Türk Ocağının bacasının tütmesinde yanlarında olacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Özlü "Ufkumuzun ve vizyonumuzun genişlemesinde önemli payı var"

Başkanı Özlü, kökleri 112 yıl öncesine dayanan temelinde Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul ve Fuat Ağacık'ın imzalarının olduğu Türk Ocakları Düzce Şubesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diledi. Özlü, "Türk Ocaklarında yetişen aydınlar ve bu ocaktan ilham alan gençler; ülkemizin her alanda ilerlemesi için, her zaman büyük bir özveriyle çalışmışlar, büyük gayretler göstermişlerdir. Bizlerin de fikri ve entelektüel düzeyde yetişmemizde, ufkumuzun ve vizyonumuzun genişlemesinde; Türk Ocaklarının önemli bir payı vardır. Şehrimizde Türk Ocakları Şubesi'nin açılması; Düzce'miz için gerçekten büyük bir mutluluktur. Benim şahsi desteğim ve belediyemizin desteği her zaman Türk Ocakları Düzce Şubesi'nin yanında olacaktır. Bu vesileyle; Türk Ocakları Düzce Şubesinin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu ocağın her zaman tüteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. Türk Ocakları Düzce Şubesi binasının inşası noktasında destek olacaklarını ifade eden Özlü, "İmar kurallarının müsaade ettiği sınırlar içerisinde park içinde bir alan göstereceğiz, yardımcı olacağız. Toplumun katkısı ile bu mekanı inşa edeceğiz. Mimari açıdan şehrimizin dokusuna ve geçmişine uygun şekilde olacak" ifadelerinde bulundu.

Rektör Nedim Sözbir, Türk Ocakları'nın 100 yılı aşkın süredir milli ve kültürel değerleri korumak, geliştirmek ve geleceğe aktarmak konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekerek, Düzce Şubesi'nin de bu misyonu başarıyla sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Üniversite olarak sadece akademik çalışma, fiziksel yayın değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin korunması, geliştirilmesi, milli birliğin ve milli kimliğin korunmasına da önem verdiklerini vurgulayan Sözbir, "Bu konuda çok büyük sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. O nedenle Türk Ocağı gibi köklü kuruluşlarına çalışmalarına hizmet edeceğimizi de buradan ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Türk Ocakları Düzce Şube Başkanı Doç. Dr. Taner Atmaca ise, "Türk Ocakları 1912 yılında İstanbul'da zor bir dönemde, büyük bir ihtiyaçtan doğmuş, milli kimliğimizin korunması, halkımızın bilinçlenmesi ve bilinçlendirilmesi, milli kültürümüzün ihya edilmesi amacıyla kurulmuş bir ocaktır. O yıllar Osmanlı Devleti'nin çok cephede mücadele ettiği, kayıpların arttığı ve milletimizin geleceğinin karanlık bir belirsizlikle yüzleştiği bir dönemdir. Türk Ocakları işte böyle bir atmosferde doğmuş ve Ziya Gökalp'in etrafını çizdiği Türkçülüğün Esaslarını yaşatmak, İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' şeklinde formülize ettiği misyonu hayata geçirmek ve Mehmet Emin Yurdakul'un 'Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur' mısralarında belirttiği gururu taşımak ve yaşatmak için büyük fikir insanları öncülüğünde, Türk Milletinin yeniden şahlanışı için fikri ve kültürel bir meşale olmuştur" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası açılış kurdelesi kesildi. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün konferans verdiği tören, fuaye alanındaki serginin gezilmesi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Ocakları Düzce Şubesi Açıldı - Son Dakika

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