Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Aydın'da personel dayanışma etkinliğiyle taçlandı

Düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında personel dayanışma etkinliği düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte emniyet personeli ve aileleri keyifli bir gün geçirdi.

Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Personel Dayanışma Etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmalar, gösteriler ve çeşitli aktivitelerle dolu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, "İlimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi noktasında büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarım ve siz değerli misafirlerimiz bu güzel etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güveni ve desteği ile yürütmüş olduğumuz, suç ve suçluyla etkin mücadelemizde, moral ve motivasyonu arttırmak, büyük bir aile olmanın şuuri ile birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, halka bütünleşmiş hizmet anlayışımızı daha ileriye taşımak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonun her aşamasına gönülden katkıda bulunan herkese teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile başta şehit ve gazilerimizin cefakar ve fedakar anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Etkinlikte halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sonrasında emniyet personelinin katıldığı yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmaları eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik alanında emniyet mensupları ve aileleri çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar için kurulan şişme oyun alanları da minik misafirlerin neşesine neşe kattı. Gün boyunca müzik eşliğinde eğlenen aileler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Programa; AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il protokolü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri katıldı.