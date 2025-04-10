Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı Antalya'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı Antalya'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı\'nın kuruluşunun 180. yılı Antalya\'da kutlandı

Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

10.04.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Görevlerimizi ifa ederken en büyük gücümüz aziz milletimizin güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur" dedi.

10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Antalya Şube Başkanı Hanifi Eker, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Emniyet Müdürü Aykut Baltacı, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Gazileri Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeki Kılınç, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Barış Kurucu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri, emniyet personeli katıldı.

"En büyük gücümüz milletimizin güveni"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından sona erdi. Törende konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Kurulduğu 1845 yılından itibaren tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen teşkilatımızın ilk günkü vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlığı içerisinde yoluna yılmadan yorulmadan devam etmektedir. Görevlerimizi ifa ederken en büyük gücümüz aziz milletimizin güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Emniyet teşkilatımız hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek tesis ettiğimiz güvenle milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Milletimizin bizlere duyduğu bu güveni pekiştirmekle onlara en iyi hizmeti sunmak öncelikli vazifemizdir" dedi.

"Huzurun ve güvenliğin teminatı"

Arslan konuşmasının devamında, "Huzurun ve güvenliğin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladığımız bugün de 'Halka hizmet, hakka hizmettir' düsturunu şiar edilerek canla başla gece gündüz demeden çalışan emniyet teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza, iş birliği içerisinde bulunduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir kez daha huzurunuzda canı gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizin manevi çatısı devletimizi ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız için vatanımızın bekası ve milletimizin huzuru ve varlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizin milletimize emanet bıraktıkları ailelerinin ailemiz olduğunu, evlatlarının evlatlarımız olduğunu, aziz hatıralarının ise bizi millet yapan en önemli değerlerimizden olduğunu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, Yerel, Polis, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı Antalya'da kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü

12:03 Sahada çatışma ihtimali vardı Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı Sahada çatışma ihtimali vardı! Türkiye ile İsrail arasında ilk temas sağlandı
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
16:03 Galatasaray, Fenerbahçe’yi devirdi Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi
15:56 Meğer aylardır izliyorlarmış Dünya devi Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktı Meğer aylardır izliyorlarmış! Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktı
15:51 Kızılcık Şerbeti’nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı Kızılcık Şerbeti'nin başrolünden sitemli veda: Keşke başladığımız işi bitirme imkânımız olsaydı
15:45 AK Partili vekilin anlattığı “Bektaşi fıkrası“ Meclis’i karıştırdı AK Partili vekilin anlattığı "Bektaşi fıkrası" Meclis'i karıştırdı
15:39 Fransa’da yolsuzluk operasyonu Emmanuel Macron’un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı Fransa'da yolsuzluk operasyonu! Emmanuel Macron'un rakibi Gregory Douce gözaltına alındı
15:38 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti 20 yaşındaki üniversite öğrencisi veda konuşması sırasında hayatını kaybetti
15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:31 Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’dan Ogeday Girişken paylaşımı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan Ogeday Girişken paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 12:26:07. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı Antalya'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement