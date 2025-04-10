Türk Polisi'nin 180. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Türk Polisi'nin 180. Yıl Kutlaması

Türk Polisi\'nin 180. Yıl Kutlaması

Yalova'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü törenle kutlandı, müdür konuşma yaptı.

10.04.2025 12:51
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Müdür Bitirik, "Binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle dünyaya yön vererek mihenk olan büyük Türk milletinin bağrından çıkan Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan onur duyuyoruz. Bugün burada milletin duasıyla büyüyen bir teşkilatın 180 yıllık onur nöbetine şahitlik etmek, şanla yoğrulmuş geçmişimize saygı duruşunda bulunmak, bu büyük mirası sadakat ve kararlılıkla, geleceğe taşımak için bir aradayız. 1845'ten bu yana teşkilatımız yurdun dört bir yanında hukukun üstünlüğünü korumak, kamu düzenini sağlamak, vatandaşın canını, malını ve onurunu muhafaza etmek gibi yüce bir görevi üstlenmiş her dönemde bu görevi namusu ve şerefi saymıştır. Türk Polis Teşkilatı nitelikli insan kaynağı ile lisans ve yüksek lisans mezunu, alanında uzmanlaşmış, temel hak ve özgürlüklere saygılı, milletinin emrinde ve hizmetindedir. Bugün çağın gereklilikleriyle donatılmış, dijitalleşen suç duyasına karşı gelişmiş teknolojilerle mücadele eden, insan haklarına saygılı ve insan odaklı güvenlik anlayışını esas alan modern bir yapıya sahiptir. Geldiğimiz noktada yalnızca suçun önünde durmakla yetinmeyen aynı zamanda toplumu anlamaya çalışan vatandaşın yanında yürüyen, gönüllere yürüyen bir anlayışın içindeyiz" dedi.

Ardından törene katılanlar meydanda polis birimleri tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Programa Vali Hülya Kaya ve il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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