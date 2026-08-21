Türkeli\'de Denize Giriş Uyarısı

Sinop'un Türkeli ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık tarafından vatandaşlara denize girilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ve Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan son verilere dikkat çekildi. 21 Ağustos Cuma günü ilçe sahillerinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden (gündoğusu ve poyraz) ortalama 28-30 km/s hızla eseceği, yüksek değerlerde ise 33-35 km/s hıza kadar ulaşacağı belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle sahillerdeki dalga yüksekliğinin 0,8 ile 1,2 metre arasında olması bekleniyor. Kaymakamlık, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve can güvenliğinin sağlanması adına ilçe genelindeki sahillerde denize girilmesinin uygun görülmediğini duyurarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.