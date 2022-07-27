Bornova Belediyesi Karşıyaka "Deniz Atak"A Emanet - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Karşıyaka "Deniz Atak"A Emanet

27.07.2022 10:22

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka'da baş antrenörlük görevine Deniz Atak getirildi. Deneyimli antrenör ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın katıldığı törende sözleşme imzalandı.

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka'da baş antrenörlük görevine Deniz Atak getirildi. Deneyimli antrenör ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın katıldığı törende sözleşme imzalandı.

Bornova Belediyesi Karşıyaka yeni baş antrenörü Deniz Atak ile Karşıyaka Spor Kulübü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Deneyimli antrenör, 2+1 yıllık sözleşmeyi Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ile birlikte imzaladı. İmza töreninde Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Başkanı Emrah Akman, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar ve Bornova Belediyesi Karşıyaka Genel Menajeri Çağlar Karabulut da yerine aldı.

MİLLİ OYUNCULAR YETİŞTİRMELİYİZ

Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın hedefinin oyuncu yetiştirmek olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu takımdan çıkacak oyuncuların önce Türk basketbolunda bir ekol olan Pınar Karşıyaka'da ardından Milli takımda forma giymesi en büyük arzumuz. Bu hedeflerimize Deniz Atak ile birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

BAKIŞ AÇIMIZ AYNI

Geçtiğimiz yılın bir geçiş sezonu olduğunu ifade eden Turgay Büyükkarcı, "Sadece yerli oyuncular değil, yabancı oyuncularımız bile Pınar Karşıyaka'da oynayabilecek potansiyeli olan gençlerden seçiyoruz. Deniz Atak ile bakış açımız aynı. Kendisi bizim ortaya koyduğumuz hedeflerimizle örtüşen yani alt yapıya önem veren bir antrenör" diye konuştu.

ANLAMLI BİRLİKTELİĞE KATKI KOYMAYA GELDİM

Bornova Belediyesi ile Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki iş birliğinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Deniz Atak, "Kariyerimin başından bu yana alt yapılarda görev alan ve alt yapılara önem veren bir antrenör olarak yetiştireceğim oyuncularla bu anlamlı birlikteliğe katkı koymak için buradayım" dedi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

1967 Ankara doğumlu olan Deniz Atak, antrenörlük kariyerine 1992'de TED Ankara Kolejliler 'de başladı. 1997-2006 yılları arasında Tuborg A takım yardımcı antrenörlüğü ve altyapı antrenörlükleri görevlerinde bulunan Atak, 2000-2003 yılları arasında da Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Türk Telekom altyapı sorumlusu olarak çalıştıktan sonra sırası ile Türk Telekom pilot takımı, Gelişim Koleji, Gediz Üniversitesi ve Afyon Belediye takımları ile TBL'de baş antrenörlük deneyimi yaşadı. Deniz Atak geçtiğimiz sezon Karşıyaka altyapılarında çalışmıştı. Atak'ın asistanlığını ise Evren Karademir yapacak.

Kaynak: ANKA
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