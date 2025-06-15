Türkiye'de İlk CCR Unit Blower Üretildi - Son Dakika
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Türkiye'de İlk CCR Unit Blower Üretildi

15.06.2025 19:19
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Efsan Makina, Türkiye'de petrokimya sektörü için yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı makineler üretti.

Türkiye'de ilk kez petrokimya sektörü için yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı makineler üretildi

DENİZLİ - Denizli'de faaliyet gösteren Efsan Makina, Türkiye'de ilk kez üretilen CCR Unit Blower setlerinin teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Petrokimya sektörüne yönelik yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı 365 gün aralıksız çalışacak bu makineler, yüzde 100 yerli mühendislik ürünü olarak dikkat çekiyor.

Denizli makina sektörünün yenilikçi firması Efsan Makina, Türkiye'de ilk kez petrokimya sektörüne yönelik yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı 4 makineden oluşan CCR Unit Blower setlerinin üretimini gerçekleştirdi. 365 gün aralıksız çalışmaya göre imal edilen makineler, testlerden de başarıyla geçti. Efsan Makina, daha önce Türkiye'de ilk defa ürettiği MVR blowerdan sonra şimdi de petrokimya sektöründe kullanılacak makine setini başarıyla tamamlayarak müşterisine teslim etti.

Makinaların üretim aşaması hakkında bilgi veren Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öbke, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez MVR blower üretimini tamamlayarak teslim etmiştik. Bugünse yine bir ilki başardık. CCR Unit Blower seti için dört aylık yoğun bir tasarım süreci ve sekiz aylık üretim sürecini başarıyla tamamladık. Bu makineler, yüksek sistem basıncı ve sıcaklık şartlarında yılın 365 günü sorunsuz çalışacak şekilde geliştirildi" dedi.

Teknik özelliklerle öne çıkıyor

Teslimatı yapılan makinelerin teknik özellikleriyle ilgili bilgiler veren Ahmet Öbke, "Birinci makine, 530 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığı ve yıl boyu kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edildi. İkinci makinemiz, 10 bin devirde çalışan yüksek hızlı bir turbo blower olarak testleri başarıyla geçti. Üçüncü ve dördüncü makineler ise sistem içinde senkronize şekilde çalışarak petrokimya tesislerinin kükürtsüzleştirme sistemlerinde kritik rol oynayacak. Türkiye de ilk defa yapılan Efsan Makina olarak bizim yaptığımız makinaların başarısının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz için katma değer oluşturmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu bir ekip işi Türk mühendis ve ustaları tarafında yüzde 100 yerli olarak imalatı yapılan ve testlerden de başarıyla geçen bu makinaları imalatını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Denizli de bu tür makinaların imalatını ve testlerini yapabilecek kapasiteye ve donanıma ulaştık. Tüm mühendis ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizi başarısıdır" diye konuştu.

"Tarihi günü yaşıyoruz"

Denizli ve Türkiye sanayisi için tarihi bir günün yaşandığına dikkat çeken Efsan Makina Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı da "Efsan Makina olarak Denizli de endüstriyel fan, turbo kompresör MVR blower ve CCR Unit Blower imalatı yapan bir firmayız. Bugün, Denizli ve Türkiye sanayisi için tarihi bir gün. Bu makineler yüksek sıcaklık ve yüksek sistem basıncında, ses hızına yakın devirlerde çalışan ileri teknoloji ürünlerdir. Tümü yerli imkanlarla ve Türk mühendislerimizin emeğiyle üretildi. Petrokimya sektöründe kullanılacak CCR unit blower setini 8 ay gibi kısa bir sürede yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla güçlü mühendis ve ekip arkadaşlarımızla birlikte projesini tamamladık. Fabrika sahamızda mekanik ve performans testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye de ilk defa imalatını yaptığımız bu ürünler yüksek sıcaklık ve yüksek sistem basıncında ses hızına yakın hızlarda çalışan makinalardır. Geçen sene firmamız Türkiye de ilk defa MVR blower imalatını yapmıştı. Yine ilk defa Efsan Makina olarak Türkiye de CCR Unit Blower setini de biz yaptık. Denizli de Efsan Makina olarak ikinci kez Türkiye de ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte özel tasarım makinalar ve imalatlarla farklı sektörlerin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Bu makinaların tasarım ve üretimi tamamen Efsan Makinaya aittir. Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CCR Unit Blower üretimiyle birlikte Efsan Makina'nın, bu alanda Türkiye'de öncü konuma geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Denizli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de İlk CCR Unit Blower Üretildi - Son Dakika

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