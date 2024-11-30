Türkiye'de Obezite Araştırmalarına İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye'de Obezite Araştırmalarına İş Birliği

Türkiye\'de Obezite Araştırmalarına İş Birliği

Zonguldak BEÜ ve Türkiye Obezite Derneği, ortak yayın anlaşması imzaladı.

30.11.2024 10:09
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Türkiye Obezite Araştırma Derneği arasında, Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin ortak yayın platformu olarak kullanılması hususunda iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkan V. Prof. Dr. Dilek Yazıcı; Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin ortak yayın platformu olarak kullanılması ve bu yolla derginin ulusal ve uluslararası etki değerinin artırılmasına dair iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye'deki obezite araştırmalarını teşvik etmek ve elde edilen bilimsel araştırma sonuçlarını yayımlamayı amaç edinen derginin, iş birliği vesilesiyle BEUN'dan gelecek makale ve çalışmalarla zenginleşerek Türkiye'nin obezite alanındaki çalışmalarını ulusal ve uluslararası boyutta görünür kılma hususunda önemli bir aşama kaydetmesi planlanıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Rektör Özölçer "Bu anlaşma ile üniversitemizin ve ülkemizin Türkiye'de obezite üzerine gerçekleştirilecek akademik çalışmaları teşvik edici ve geliştirici bir destek sunmasını amaçlıyoruz. Böylece taraflar olarak üzerinde iş birliğine vardığımız Türkiye Obezite Dergisi'nin de ulusal ve uluslararası görünürlüğünü, bilimsel gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Anlaşmanın hem Üniversitemiz ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Türkiye, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de Obezite Araştırmalarına İş Birliği - Son Dakika

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