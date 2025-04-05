Türkiye Emekli Subaylar Derneği 41 yaşında: " TSK'nın sesi ve kulağı durumundayız"

BOLU - Bolu'da Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin 41. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tören gerçekleştirdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin 41. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıt Park'ta tören gerçekleştirildi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Binbaşı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner, tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Törene, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Muharip Gaziler Derneği, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

"Biz emekli subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi ve kulağı durumundayız"

Dernek kuruluşunu ve amaçlarını dile getiren Ahmet Şerafettin Yamaner, "Cumhuriyetin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, Atatürk'ün düşünce sistemine ve manevi şahsiyetine yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev addetmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları ve faaliyetleri en etkin şekilde yürütmektir. Vatan, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek, üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, zor durumda olanlara yardım etmek görevimizdir. Bolu'da biz emekli subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi ve kulağı durumundayız" ifadelerini kullandı.

Tören Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.