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Türkiye'nin en kalabalık 2. köyü ünlü marka ile dünyaya hizmet veriyor - Son Dakika

Türkiye'nin en kalabalık 2. köyü ünlü marka ile dünyaya hizmet veriyor

12.02.2022 12:58

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, TÜİK verilerine göre, 6 bin 40 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü oldu. Kalabalık nüfusu bir yana içerisinde dünyaca ünlü takım elbise fabrikasının da bulunduğu köy, dünyayı giydiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verileri açıklandı. Derlenen bilgilere göre Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü 6 bin 40 kişilik nüfusu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü oldu. Bostanbükü Köyü 2019 yılında elde ettiği en kalabalık nüfusa sahip olan köy unvanını 2021 yılında 6 bin 90 nüfusa sahip Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptırdı. Sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunduğu köy, şehre yakın olması nedeniyle göç vermeyen bir yapıya sahip.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor

"KAYIT DIŞI İKAMET EDENLERİN SAYISI İLE 10 BİNE YAKINDIR"

Köy muhtarı Osman Alkan, "Bu yıl TÜİK verilerine göre köyümüz kalabalık köyler arasında ikinci sıraya düşmüş gibi gözükebilir ama biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz. 2021 verilerine göre nüfusumuz 6 bin 40 olarak açıklandı. Ancak köyümüzde 2 tane KYK yurdunun bulunması üniversiteye yakın olması sebebiyle kayıt dışı, köyümüze yerleşenler, ikamet edenlerin sayısı 10 bine yakındır. Biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor

"GÖÇ VEREN BİR KÖY DEĞİLİZ"

Köyün geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Alkan, "Büyük oranda seracılık faaliyetleri, tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Hayvancılıkta yapılmakta. Şehir merkezine yakın olduğu için gençlerimiz köyümüzü pek fazla terk etmemektedir. Göç veren bir köy değiliz. İki tane tekstil fabrikamız var. Bir tanesi dünyaca ünlü takım elbise markasının fabrikası birde küçük ölçekli tekstil fabrikamız var. Tabi oralarda çalışanları ikamet edenler olarak değerlendirmiyoruz. Günlük misafirlerimiz oluyor. Oralarda da 2 bine yakın çalışan insan sayımız var. Ünlü giyim markasının fabrikası 30-35 yıldır köyümüzde. İhracat yapan fabrikalarımız köyümüzde var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor

"ŞEHİRLEŞME KÖYÜMÜZDE ARTARAK DEVAM ETMEKTE"

Kalabalık olan köyü yönetmekte zorlandıklarını da aktaran Alkan, şunları söyledi: "Köyümüz standartlarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği bir köy. Bunun yanında üniversite ve şehre yakın olduğu bir köy. Şehirleşme köyümüzde artarak devam etmekte. Şu anda tamamlanmamış 180 dairelik konutlarımız var. Adalar mahallemizde yapılacak olan programı hazırlanmış inşaat alanlarımız var. Galericiler kooperatifinin yapmış olduğu güzel, büyük yatırım var. Galericiler Kooperatifi köyümüzden yer aldılar. Köyümüzde faaliyetlerini devam ettirmek için dükkanlar yapıyorlar. Bunlara da hizmet etmek muhtarlık olarak zor ama imkansız değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Alkan, gelecek yıllarda da nüfusun artmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü ünlü marka ile dünyayı giydiriyor
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Türkiye İstatistik Kurumu, Safranbolu, Karabük, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en kalabalık 2. köyü ünlü marka ile dünyaya hizmet veriyor - Son Dakika


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