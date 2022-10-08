Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası - Son Dakika
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Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası

08.10.2022 12:47

Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası Dönümde 8 ton verim çiftçiyi sevindirirken 10 tonluk fire üzdü Türkiye'nin en kaliteli pancarının yetiştiği Eskişehir'de pancar hasadı devam ediyor.

Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası

Dönümde 8 ton verim çiftçiyi sevindirirken 10 tonluk fire üzdü

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin en kaliteli pancarının yetiştiği Eskişehir'de pancar hasadı devam ediyor. Yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen pancarların sökümü makine ile gerçekleştiriliyor. Yetiştiği yere göre farklılık gösterse de ortalama dönümden 7 ton pancar alan çitçiler verimden memnun. Fakat çiftçi son iki yıldır şeker üretimi için römork ve kamyonlarla fabrikaya taşıdıkları ürünlerinde giderek artan firelerden rahatsız. Çiftçinin iddiasına göre 2 yıl öncesine kadar 100 tonda 6-7 ton çıkan ve normal kabul edilen fire son iki yıldır 9-10 tona kadar çıktı. Pancarın üzerindeki toprak, çamur veya üst kısmında kalan yaprak ve yaprak sapları nedeniyle verilen firenin bu yıl artması çiftçinin karına olumsuz yönde etki ediyor. Bu nedenle verimden memnun olan çiftçiler geçtiğimiz yıllara göre daha fazla çıkan fireden ise rahatsız.

"Türkiye'de Eskişehir, pancar denildiğinde bir numara"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'in pancar üretiminde Türkiye'nin 1 numarası olduğunu iddia ederken, çiftçinin bu üretiminden vazgeçmemesi gerektiğini belirtti. Yağışların verime olan etkisine değinen Buluşan, "Son yağışlar mısıra ve ayçiçeğine olduğu gibi faydası var. Bazı bölgelerde çok daha iyi pancarlarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Eskişehir, pancar denildiğinde bir numara denilebilir. Çünkü herkes tarafından Eskişehir'in şekerinin çok kaliteli olduğu söylenir ki bunu da biz iklim şartlarına bağlarız. Burası gündüz sıcak gece ise sıcak olan bir ildir. Bu tabi ki pancar verimine de yansıyor. Eskişehir pancar üretiminden vazgeçmemeli eğer vazgeçer ise ülkemiz çok sıkıntı yaşar" diye konuştu.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan iade edilen pancarlar hakkında ise şöyle konuşmasına devam etti;

"2 yıl öncesine kadar böyle sıkıtılar yaşanmıyordu. Geri gelmelerde büyük pancarların çıkması ya da fire de tonajın yükselmesi gibi. Neye dayanarak yapılıyor bunu üretici merak ediyor ve öğrenmek istiyor.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en kaliteli pancarında 'fire arttı' iddiası - Son Dakika
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