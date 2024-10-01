Türkiye'nin En Uzun Kaydırağı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Türkiye'nin En Uzun Kaydırağı Büyük İlgi Gördü

Türkiye\'nin En Uzun Kaydırağı Büyük İlgi Gördü

Gediz'deki Murat Dağı'nda açılan Türkiye'nin en uzun kaydırağı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

01.10.2024 11:08
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Türkiye'nin en uzun kaydırağı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Gediz halkı, güzel havayı ve tatil gününü fırsat bilerek Murat Dağı'na akın etti. Kaydıraktan kayabilmek için uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, eğlencenin tadını çıkardı. Aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, kaydırakta eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra dağın temiz havası ve doğal güzellikleriyle de buluştu.

Murat Dağı'nın eşsiz doğasında Türkiye'nin en uzun kaydırağında kayma deneyimi yaşayan vatandaşlar, hem eğlenceden hem de doğanın sunduğu imkanlardan memnun kaldıklarını belirtti. Ziyaretçi bir vatandaş, "Kaydırak gerçekten harika bir pazar aktivitesi oldu. Temiz havası, sıcak ve soğuk suları ile Murat Dağı, bulunmaz bir nimet. Hem eğlendik hem de doğayla iç içe bir gün geçirdik" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Murat Dağı, hem termal kaynakları hem de doğal güzellikleri ile uzun süredir yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir bölge. Kaydırak, bölgenin sunduğu cazibe merkezlerinden biri haline gelirken, özellikle aileler ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir eğlence noktası oldu.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirterek kaydırağın her yaştan ziyaretçiye uygun olduğunu ifade etti. Ayrıca, Murat Dağı'nın zengin doğal kaynakları ve etkinlikleri ile sadece kaydırakla değil, yürüyüş parkurları, termal su kaynakları ve doğa sporları ile de bölgeye katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Murat Dağı'nda yapılan bu tür yatırımlar, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar olarak görülüyor. Türkiye'nin en uzun kaydırağı, Gediz'in doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, Murat Dağı'nın turistik cazibe merkezi olarak gelişmesi için çalışmaların süreceği kaydediliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin En Uzun Kaydırağı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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