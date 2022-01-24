Türkiye'nin krampon devi Darıca Gençlerbirliği'ne sponsor oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en iyi krampon markalarından birisi olan YKG Spor, Darıca Gençlerbirliği ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

TFF 3. Lig 2 Grupta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'nin yeni kol sponsoru Türkiye'nin önde gelen ve bir çok ünlü futbolcunun da tercih ettiği krampon markası YKG Spor oldu. Darıca Gençlerbirliği Kulüp binasında gerçekleşen törende, Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arif Gülen ve YKG Spor sahibi Yusuf Kaan Gökçen 1 yıllık sponsorluk anlaşması için imza attı.

İmzaların atılmasının ardından firma sahibi Yusuf Kaan Gökçen, yapılan anlaşmasının her iki taraf için de hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu. - KOCAELİ