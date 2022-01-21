Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Türkmen Çalıştayı'nın 1.'si Karakeçililer Derneği ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.
Kırşehir'i Türkmen Çalıştayı'nda Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş ve Dernek Başkanı Serdar Güneş temsil etti. Çalıştay kapsamında; Yörük, Türkmen Dernekleri oturumu, bilim insanları oturumu, yörük Türkmen kadınları oturumu, serbest kürsü oturumu düzenlendi.
Kırşehir heyetini temsilen çalıştaya katılan Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş; yörük Türkmen kadını ve mutlu aile hakkında bilgiler verdi. Çalıştay kapsamında Ankara'da gezi programı düzenlendi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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