TÜRKSAT, İsrail ürünleri iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yerel

TÜRKSAT, İsrail ürünleri iddiasını yalanladı

TÜRKSAT, İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığına dair haberleri reddetti.

12.10.2024 14:08
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TÜRKSAT, İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullanıldığına yönelik haberleri, yayımladığı açıklamayla yalanladı.

TÜRKSAT tarafından; bir gazetede yayımlanan ve aralarında TÜRKSAT'ın da bulunduğu bulunduğu bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımlandı. İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKSAT Bilişim, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere birçok proje ve büyük ölçekli operasyonlar gerçekleştirerek ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlamaktadır. Şirketimizce artan siber tehditlere karşı altyapıları korumak, riskleri azaltmak ve siber dayanıklılığı artırmak için çeşitli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda uzun yıllardır yerli ve yabancı teknoloji yatırımı yapılmış olup doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürün kullanılmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi, Şirketimizin devletimizin güvenlik konsepti, uluslararası alandaki hassasiyetleri ve önceliklerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürüttüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRKSAT, İsrail ürünleri iddiasını yalanladı - Son Dakika

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