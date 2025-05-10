Tut\'ta Dart Turnuvası Sona Erdi

Adıyaman'ın Tut ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan dart turnuvası sona erdi.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi aynı zamanda sportif faaliyetlerin daha üst seviyelere taşına bilmesi adına başlatılan ve 2 hafta boyunca devam eden dart turnuvası yoğun ilgi gördü.

Tut ilçesinde geleneksel hale getirilen dart turnuvasına katılan vatandaşlar doyasıya hem eğlendi hem de oldukça güzel anlar yaşadı.

İlçede yapılarak iki hafta süren turnuva sonucunda birinci Mehmet Altıntaş, İbrahim Doğan ikinci, üçüncülüğü ise Habib Doğan oldu. - ADIYAMAN